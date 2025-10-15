La supermodelo Arlenis Sosa anuncia que está embarazada
Sosa se casó por la iglesia el pasado 27 de febrero en Punta Cana con John McCarty.
La supermodelo dominicana Arlenis Sosa "desfila" rumbo a la maternidad con su esposo, John McCarty, así lo dio a conocer este miércoles en redes sociales.
"¡No podemos esperar a conocer a nuestro dulce angelito! Llegando el 2026", escribió Sosa para anunciar su embarazo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía posando junto McCarty con El Morro de Monte Cristi de fondo.
La modelo también estuvo casada por el jugador estadounidense de baloncesto Donnie McGrath.