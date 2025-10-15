Papá de Greeicy Rendón es imputado por presunto secuestro y tortura

Luis Alberto Rendón, el padre de la reconocida cantante colombiana Greeicy Rendón, ha estado involucrado en un grave problema jurídico. Dos hombres lo acusan de secuestro y tortura, situación que habría ocurrido durante un intento de robo a la finca de su familia.

En los últimos días, un juez de control de garantías, encargado de la investigación, le imputó cargos por dichos delitos y determinó que Luis Alberto Rendón deberá cumplir con medida de aseguramiento domiciliario, esto teniendo en cuenta su edad y problemas de salud.

La denuncia en contra del padre de Greeicy Rendón provino por parte de dos trabajadores de la zona, quienes lo acusan de secuestro y tortura, luego de que la familia Rendón fuera víctima del robo de una caja fuerte, donde denunciaron habría alrededor de 600 millones de pesos.

Según las declaraciones de los demandantes, luego del robo ocurrido en la finca familiar, registrada a nombre de Greeicy Rendón, su padre, Luis Alberto Rendón, los habría citado a una supuesta reunión, donde aseguran fueron interceptados por varios hombres armados quienes los golpearon y amarraron para presionarlos a ‘confesar’ la supuesta participación en el robo de la caja fuerte.

“Cogió un martillo y me golpeó en el brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento porque había perdido mucha sangre (…) Me metía el cañón de la pistola en la boca”, relató uno de los denunciantes en las audiencias de legalización de hechos.

En el momento del robo, ocurrido en mayo de 2023, el coronel Giovanni Puentes, comandante de la Policía de Antioquia, pudo confirmarle a la familia Rendón que los dos trabajadores agredidos no eran sospechosos del hurto de la caja fuerte y las evidencias de la denuncia corroboraron que sí fueron víctimas de una golpiza planeada.

Debido al material de investigación y las denuncias realizadas por las víctimas, la Fiscalía General de la Nación de Colombia pudo establecer que el papá de Greeicy Rendón habría ordenado el ataque con el fin de obtener información sobre el paradero del dinero.

El papá de Greeicy Rendón permanecerá en prisión domiciliaria mientras se adelantan las investigaciones correspondientes y se emite una sentencia. Por el delito de tortura, otras cinco personas ya han sido judicializadas, pues los denunciantes se sometieron a un examen médico forense que verifica las heridas y hematomas generados por los golpes.