Nuevas madres y otras que agrandan familia en el mundo del entretenimiento

Este 2025 ha traído grandes alegrías para varias famosas que se estrenaron en la maternidad. Por igual, para algunas que repitieron. Marta Heredia es la más reciente, aunque sus primeros días como madre han sido difíciles.

La dominicana Francisca también lo fue, al igual que Lele Pons, Lily Collins, Millie Bobby Brown, Rihanna y Ximena Navarrete.

El martes, Martha Heredia y su pareja, Gerardo Lares, recibieron a su bebé en casa tras permanecer por más de 14 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN).

“Estamos completos. ¡Dios es bueno! Gracias por orar y darnos ánimo, está felicidad también es de ustedes”, escribió Heredia en una publicación en su cuenta de Instagram.

Gerardo Felipe es el nombre que eligieron para el niño. La semana pasada, cuando se cumplieron 9 días de su nacimiento, la artista reveló que su hijo se “adelantó “un poquito, que nació por cesárea y que le realizaron una cirugía menor para colocarle un catéter en el pulmón por unos días. A inicios de octubre, la cantante anunció que se había convertido en madre por primera vez.

Lele Pons se convirtió en madre de su primera hija.Foto: Instagram

NOMBRE SONOROS

El 2025 también trajo la primera experiencia de maternidad para Lele Pons y Guaynaa, quienes recibieron a su primera hija, Eloísa.

La noticia fue compartida por la propia Lele a través de sus redes sociales, mostrando la emoción de recibir a su pequeña.

La publicación de Lele se llenó rápidamente de mensajes de felicitaciones y buenos deseos de fans y colegas, celebrando con ellos este nuevo capítulo en sus vidas.

Lily Collins y Charlie McDowell se convirtieron en padres a través de gestación subrogada.

Este año también tuvo un momento especial para Lily Collins y Charlie McDowell, quienes se convirtieron en padres a través de gestación subrogada.

La actriz de Emily in Paris, de 35 años, y su pareja, compartieron la noticia con sus seguidores. “Bienvenida al centro de nuestro mundo, Tove Jane McDowell”, escribió Collins.

Millie Bobby Brown, de 21 años, en la alfombra roja de los 2025 Brit Awards en Londres, el 1 de marzo de 2025.ANDY RAIN/EFE/EPA

Un año después de su boda, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, también anunciaron la llegada de su bebé mediante la adopción.

La pareja lo reveló a través de Instagram el 21 de agosto: “Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”.

Francisca y Francesco Zampogna junto a su bebé.Facebook

Familias agrandadas

Varias celebridades han sumado un nuevo integrante a sus familias, ampliando la alegría junto a los hijos que ya tenían.

Francisca Lachapel, presentadora de "Despierta América" (Univisión), recientemente dio la bienvenida a su hija Raffaella Eleanor, quien completa su familia junto a su esposo, Francesco Zampogna, y sus hijos Gennaro y Franco.

La dominicana contó a Hola cómo está viviendo la maternidad con sus tres retoños y dejó abierta la posibilidad de tener más hijos, aunque en ocasiones anteriores había dicho que se quedarían con tres.

Al ser preguntada por la revista sobre si piensa agrandar la familia, la presentadora respondió: “Pregúntale a Francesco...”, dijo. “Pero al parecer él sí quiere... ¿tú quieres más?”, le preguntaron y dijo: “Preguntar por más hijos a una mujer en posparto, eso es, como dicen en buen dominicano, 'guayarte' de una. Te va a decir: '¡Olvídalo. No, ya cerramos!'”.

Rihanna y A$AP Rocky. Fuente externa.

La familia de Rihanna y A$AP Rocky también creció este 2025 con la llegada de su tercer bebé. La cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde reveló que la pequeña se llama Rocki Irish Mayers y nació el pasado 13 de septiembre.

Ella la llegada de su tercera hija junto al rapero de 36 años. La pareja ya son padres de RZA, de 3 años, y Riot, de 2 años.

La Miss Universo 2010, Ximena Navarrete, dio a conocer el 20 de mayo de 2025 la llegada de un varoncito llamado Santiago.

El 20 de mayo, la Miss Universo 2010, Ximena Navarrete y su esposo, Juan Carlos Valladares, compartieron la llegada de un varoncito llamado Santiago.

Santiago se suma a la familia que la pareja ha formado con Ximenita, de tres años, y Juan Carlos, de dos.

FUTURAS MADRES

Este 2025 no solo ha sido un año de alegrías para quienes ya se estrenaron como madres o padres, sino también para varias celebridades que esperan su primer hijo.

Estas futuras mamás comparten con sus seguidores la ilusión, los nervios y la felicidad de prepararse para recibir a su pequeño por primera vez. Una de ellas es Úrsula Corberó. la actriz de "La Casa de Papel" hace poco anunció su primer embarazo con una fotografía en sus redes sociales, donde se nota su pancita y aclaró con humor: “Esto no es IA”. Aunque aún no se ha confirmado el sexo del bebé, algunos seguidores han especulado que podría ser una niña, señalando el pequeño lazo rosa que aparece en la imagen.

En el mundo urbano, la dominicana Natti Natasha volverá a ser madre. La cantante y el productor Raphy Pina recién revelaron el nombre de su segunda hija durante el el baby shower que celebraron en un mall en San Juan, Puerto Rico, donde asistieron cientos de personas.

El segundo retoño de la pareja se llamará Dominique Isabelle. El primer nombre en honor a sus raíces dominicanas y el segundo por la madre de Natti Natasha que también Vida, la primera hija de la cantante, lleva ese nombre.

La cantante Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala también se preparan. En julio la pareja celebró su primer aniversario de bodas, y poco tiempo después la espera de su primer hijo.

El 30 de septiembre compartieron la noticia. “Primer posteo de nosotros tres”, escribió Oriana, acompañada de un corazón blanco y un moño rosa, lo que podría ser una pista de que recibirán a una niña.