Liondy Ozoria decide no llevar más a su hijo con autismo a la escuela

El ventrílocuo y actor Liondy Ozoria decidió no llevar más a la escuela a su hijo Said, el menor de sus retoños y quien está dentro del espectro autista.

A través de su cuenta de Instagram, Ozoria compartió un video del momento en el que informa sobre su decisión a la maestra del niño. El humorista se mostró llorando y afirmó que iniciará la modalidad de aprendizaje en casa con la mejor actitud a pesar de la situación.

"Es lunes, decidimos no llevar mas al niño al colegio debido a situaciones que no podemos controlar en relación a su comportamiento y hoy es el primer día que solo llevo la mochila para que le dejen tareas y nosotros ayudarlo en casa… es raro, es difícil, es frustrante, pero es lo que toca cuando no hay de otra… pero sostengo que Dios cambia mi lamento en Baile… así que fui a abrir mi negocio y continuar con el nuevo día que recibimos como regalo divino… buen día", escribió en el post.

El autismo no es una enfermedad. Según Mayo Clinic, el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la forma en que las personas ven a los demás y socializan con ellos. Esto causa problemas en la comunicación y en llevarse bien con los demás. La afección también incluye patrones de comportamiento limitados y repetidos. El término "espectro" en el trastorno del espectro autista se refiere a la amplia gama de síntomas y la gravedad de estos síntomas.