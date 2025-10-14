Dan Howell y Phil Lester, un popular dúo de youtubers, confirman que son pareja desde hace 16 años

El dúo de youtubers británicos, compuesto por Daniel Howell y Philip Lester, confirmó la relación amorosa que mantiene desde hace 16 años.

A través de su canal de YouTube Dan and Phil, la pareja contó a sus millones de suscriptores que desde el 2009, cuando se conocieron, comenzaron a salir, terminando con años de especulaciones.

Al inicio de video, Howell dijo: "Bueno, terminemos con esto. ¿Dan y Phil tienen una relación?", a lo que Lester respondió: "Sí".

"Nos enamoramos de repente en 2009 y aquí estamos casi 16 años después", admitió Howell.

Se recuerda que ambos creadores de contenido se declararon homosexuales en 2019.