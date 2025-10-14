Dan Howell y Phil Lester, un popular dúo de youtubers, confirman que son pareja desde hace 16 años
Se recuerda que ambos creadores de contenido se declararon homosexuales en 2019.
El dúo de youtubers británicos, compuesto por Daniel Howell y Philip Lester, confirmó la relación amorosa que mantiene desde hace 16 años.
A través de su canal de YouTube Dan and Phil, la pareja contó a sus millones de suscriptores que desde el 2009, cuando se conocieron, comenzaron a salir, terminando con años de especulaciones.
Al inicio de video, Howell dijo: "Bueno, terminemos con esto. ¿Dan y Phil tienen una relación?", a lo que Lester respondió: "Sí".
"Nos enamoramos de repente en 2009 y aquí estamos casi 16 años después", admitió Howell.
