Álex Bueno revela que le extirparon un tumor cerebral con células cancerosas

Luego de que el mes pasado informara que se había sometido a "una intervención quirúrgica menor" en un hospital de Nueva York por una "pequeña lesión" en la cabeza, Álex Bueno reveló este martes que le extirparon un tumor cerebral con células cancerosas.

El merenguero afirmó que "me siento bien", pero será sometido a tratamiento durante varias semanas "con el fin de asegurarnos de que no quede ninguna de esas células malas en mi cuerpo".

"En los últimos días he venido presentando algunas complicaciones de salud, recientemente fui sometido a una cirugía en la cabeza de donde me extirparon un pequeño tumor y luego de examinarlo descubrieron que contenía células cancerosas", explicó Bueno.

A pesar de la situación médica, cantante admitió que continúa confiando en Dios.

"Me siento de amor gracias a las oraciones, aliento y apoyo de todos ustedes, estoy profundamente agradecido por todo eso. Pueda que no siempre responda a sus mensajes, ya que me estoy enfocando en descansar, sanar y encontrar paz en medio de la tormenta, pero sus deseos significan mucho para mí", añadió.

"Creo en la sanación y sé que no estoy solo, estoy con Dios, la Virgen y todos ustedes, con muchos deseos de volver a cantarles. Su Álex Bueno de siempre", concluyó el artista cantando su tema 'Gente luminosa'.