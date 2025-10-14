Alec Baldwin y su hermano chocan contra un árbol

Alec Baldwin y su hermano menor Stephen resultaron ilesos cuando su vehículo chocó contra un árbol en Nueva York.

En un video publicado en Instagram el lunes por la noche, Alec Baldwin relató que conducía el Range Rover de su esposa en East Hampton cuando un camión de basura "del tamaño de una ballena" le cortó el paso. El actor de 67 años y su hermano de 59 años, también actor, regresaban del Festival Internacional de Cine de Hamptons, donde Alec Baldwin es copresidente del Comité Ejecutivo.

Alec Baldwin declaró que ni él ni su hermano resultaron heridos, pero que el vehículo en el que viajaban sufrió daños considerables. Baldwin padre también agradeció a la policía de East Hampton por su respuesta y manejo del accidente. No se reportaron otras lesiones en el accidente.