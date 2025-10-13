Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación al ser captados en un yate

El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y Katy Perry confirmaron su relación tras ser captados abrazádonse y besándose a bordo de un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California.

Según Daily Mail, Perry, de 40 años, y Trudeau, de 50, se mostraron cariñosos sobre la cubierta principal. "Acercó su bote a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y comenzaron a besarse", declaró un testigo al medio británico.

En julio, la pareja pasó unas dos horas en el restaurante de lujo Le Violon en Montreal, Canadá. Las fotos del encuentro, publicadas por TMZ, despertaron especulaciones sobre un posible romance.

La cantante anunció en junio su separación del actor Orlando Bloom, con quien llevaba 9 años y tuvo a su hija Daisy, nacida en 2020.