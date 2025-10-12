Joheirry Mola, representante del Distrito Nacional, es la nueva Miss Mundo Dominicana.

La modelo, quien representará al país en el certamen Miss Mundo 2026, se coronó la noche del sábado en una gala que fue transmitida por Telesistema (canal 11).

Mola es licenciada en Administración de Empresas y participó en Miss Teen Américas en 2018, concurso donde llevó la banda de nuestro país.

La modelo fue coronada por Mayra Delgado, Miss Mundo 2024.

Joheirry superó a otras 17 mujeres que también competían por el título.

El certamen fue conducido por las dominicanas Hony Estrella y el español Jomari Goyso.

La nueva reina obtuvo el título Beach Beauty.