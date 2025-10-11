Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia digital y violencia mediática

Belinda presentó una denuncia contra Lupillo Rivera por violencia digital y violencia mediática, así lo dio a conocer el despacho de abogados que la representa a la artista, Maceo, Torres & Asociados.

La denuncia fue interpuesta el pasado 2 de octubre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que la cantante y actriz considerara que se vulneró su vida privada y su dignidad. “Se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital y violencia mediática previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia".

La Fiscalía le otorgó medidas de protección a la intérprete, entre las que se le prohíbe al cantante de corridos acercarse o intentar comunicarse con ella, realizar cualquier conducta ofensiva y se le pide eliminar de las redes sociales todos los contenidos en los que hable de la artista.

“Ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a los derechos humanos”, dijo la firma de abogados en un comunicado.

Belinda denunció al hermano de Jenni Rivera tras la publicación del libro autobiográfico de Lupillo “Tragos Amargos”, donde habla de la conexión que tuvo con la actriz, revelando información privada. Incluso, en entrevista con el programa ¡Siéntese Quien Pueda! dijo que tenía en su poder material "muy fuerte" de la artista, según indicó Hola.

Se recuerda que los famosos tuvieron un romance en 2019, cuando ambos participaron coaches del reality musical "La Voz México", aunque ninguno habló del tema hasta que el cantante de 53 años dijo que solo fueron amigos.

Más tarde, Lupillo se retractó y finalmente admitió que tuvo un idilio con la actriz de 36 años, quien nunca ha ofrecido declaraciones al respecto, incluso ante las polémicas referencias que el artista ha hecho de ella.

Durante su participación en la temporada de "La casa de los famosos 2024", el hermano de Jenni Rivera volvió a mencionar a la protagonista de la telenovela "Cómplices al rescate" para revelar que su relación sentimental con la nacida en España duró seis meses.

Sobre la razón de la ruptura, el intérprete de 'No llega el olvido' de dijo: "Por cosas de la vida, soy caballero y no me acuerdo".