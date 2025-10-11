Autoridades investigan asesinato de cantante Fede Dorcaz como un "ataque directo"

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron este viernes que Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino, fue asesinado a balazos la noche del jueves en la avenida Periférico, oeste de la capital mexicana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló en un comunicado que el homicidio se investiga como "un ataque directo", ocurrido el jueves en la lateral de la avenida Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

La SSC precisó que se están realizando análisis de las cámaras de vigilancia en la zona para identificar a los responsables del ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores viajaban a bordo de dos motocicletas y persiguieron a la víctima que intentó huir del ataque.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó de la apertura de una carpeta de investigación por homicidio doloso con arma de fuego, cometido en contra de Federico Docazberro, nombre real del artista, de 29 años.

Versiones apuntan a que se trató de un intento de asalto al que el modelo se resistió, lo cual no ha sido corroborado por las autoridades mexicanas.

El homicidio también fue confirmado por el programa 'Hoy' de Televisa, que lamentó el fallecimiento del artista y envió sus condolencias a sus familiares y a su novia Mariana Ávila.

"Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'", publicó el programa en un mensaje en sus redes sociales.

Fede DorcazFuente externa

Según contó el propio modelo argentino durante su presentación en 'Las Estrellas Bailan en Hoy', llegó a México hace dos años en busca de oportunidades profesionales.

"Vine hace dos años a México a crecer con mi carrera. Estoy feliz en este país(...) gracias por la oportunidad, mi primer 'reality (show)'", expresó el argentino.

El asesinato de Dorcaz se suma a varios crímenes contra celebridades y figuras cercanas al medio del espectáculo, ocurridos en días recientes en la capital mexicana.

El lunes 29 de septiembre, el estilista mexicano Miguel de la Mora, conocido como ‘Micky Hair’, reconocido por trabajar con estrellas como las cantantes Kenia Os y Ángela Aguilar, fue asesinado a tiros al salir de su negocio, en el lujoso barrio de Polanco.

Una semana antes, el 22 de septiembre, los cuerpos sin vida de los artistas colombianos B-King, de 31 años, y Regio Clown, de 35, fueron hallados en Cocotitlán (Estado de México, centro) tras desaparecer el 16 de septiembre en Polanco, después de acudir a un gimnasio.