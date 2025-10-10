A tres meses de dar a luz, La Materialista no descarta tener otro hijo: "Estoy ya preparando mi cuerpo”

A casi tres meses de dar a luz, La Materialista presentó oficialmente a su hija Emery. La artista mostró el rostro de su bebé en portada de la revista People en Español y reveló que desde ya está preparando su cuerpo para darle un hermanito a su hija.

La cantante de “Las chapas que vibran” no descartó ampliar la familia incluso compartió que decidió no someterse a una cirugía plástica después de su cesárea precisamente para poder, en un futuro cercano, darle un hermanito a Emery. “Estoy ya preparando mi cuerpo”, dijo a la revista.

Yameiry Ynfante, nombre de pila de la artista, está dedicada completamente a su hija tanto así que decidió no tener niñera, informé su esposo, Eury Matos.

“No he visto una persona con más dulzura al atender a un bebé. Le propuse ponerle niñera y dijo que no. Su vida cambió. Yamy no es la misma: dormía dos horas al día, pero no desmayó. Es una supermamá, una heroína. Ha hecho un trabajo magnífico; mi hija es muy afortunada por tener esa mamá”, dijo Matos.

Fiel a las creencias dominicanas, la artista urbana guardó sus 45 días de “riesgo” y salió a la calle por primera vez en ese tiempo para ir al salón, pero se sintió culpable por dejar sola a la bebé.

“Decidí ir al salón de belleza [para] arreglarme bien. Cuando llegué me sentía mal, me sentía culpable. Lloré, porque yo no me había despegado de la niña”, expresó.

En las fotografías publicadas por la revista se puede ver a la recién mamá posando con su hija, otras son de la bebé sola vestida con un vestidito y lazo rojo en la cabeza.

La Materialista se convirtió en madre el pasado 19 de julio a las 12:25 del mediodía en un parto por cesárea,

El embarazo fue logrado por fertilización in vitro, tras dos años de tratamiento lleno de inyecciones, pastillas y hormonas.

La artista se unió a la lista de madres famosas que se "comieron" su placenta luego de dar a luz.

A través de una historia en Instagram, la cantante reveló que está ingiriendo pastillas hechas con el órgano que se formó en su vientre o útero durante el embarazo.

"Convertí mi placenta en pastillas y me la estoy tomando. Fue una buena decisión. Gracias a mi @drafranysantana que hizo la recomendación y me ha guiado en muchas cosas", escribió la exponente urbana junto a una fotografía del frasco con 68 cápsulas.