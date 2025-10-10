Jessica Pereira será la presentadora oficial de los Premios Glamour Music Awards 2025

La comunicadora Jessica Pereira tendrá a su cargo la conducción de la cuarta edición de los Premios Glamour Music Awards 2025.

La gala de premiacion se celebrará el lunes 10 de noviembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, bajo la temática “Hollywood Glam”.

La alfombra roja dará inicio a las 6:00 de la tarde, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 8:00 de la noche, con transmisión especial a través de Telecentro, canal 13, y Telemicro Internacional para Estados Unidos.

Este año, los Premios Glamour Music Awards contarán con 48 categorías oficiales, de las cuales 06 serán entregadas durante la alfombra roja, en un despliegue de talento y elegancia.

Por primera vez en la historia de esta premiación, una mujer asumirá en solitario la conducción del evento, un reto que Jessica Pereira enfrentará con su profesionalismo y la energía que la caracteriza. “Jessica se crecerá en escena”, aseguran los organizadores, quienes apuestan a ella.

El presidente de los premios, Dominick Liriano, expresó sentirse orgulloso de contar con Pereira como presentadora estelar: “Jessica representa la fuerza, el talento y la versatilidad de la mujer. Su trayectoria y conexión con el público, la hacen la figura ideal para esta edición”.

Por su parte, la vicepresidenta de los premios, Yuderki Rosa, manifestó su agradecimiento al Grupo de Medios Telemicro por el respaldo a la transmisión del evento, destacando además “el trato tan afable y profesional de la licenciada Josefina Adames con todo el equipo de Glamour Media Group”.

Marli Romero, relacionadora pública de la premiacion informó que la Rueda de prensa será realizada, el 4 de noviembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, donde se revelarán los presentadores de alfombra y parte de los artistas de los showcase. El proceso de acreditación de prensa estará abierto a partir del 22 de octubre.