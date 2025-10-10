Asesinan a cantante argentino en presunto intento de asalto en México

El cantante y compositor argentino Fede Dorcaz falleció en la Ciudad de México, y fue el programa matutino "Hoy", que confirmó la noticia y dio el pésame a la familia del artista que estaba picando piedra en México para triunfar como cantante, además, estaba contemplado para formar parte de "Las estrellas bailan en Hoy".

El programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, lamentó la noticia con un mensaje compartido en redes sociales; supuestamente Fede fue asesinado mientras viajaba en una camioneta color blanco en en Anillo Periférico, en la Ciudad de México.

"La familia de Hoylamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestrs parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz".

Fede Dorcaz, quien también era modelo, se sentía agradecido con México por ser una país con oportunidades artísticas, así lo confesó cuando se presentó hace unos meses en la Arena Monterrey como parte de una invitación de una estación de radio.

"Probablemente uno de los momentos más lindos de mi vida y mi carrera, todo lo que un día soñé está pasando y acabamos de cantar en el Arena Monterrey” Gracias por todo el amor y cariño que me dieron… nunca lo voy a olvidar y ojalá sea el principio de muchas más ... Gracias por invitarme a cantar".

¿Quién era Fede Dorcaz?

Fede Dorcaz, buscaba triunfar en la música después de haberlo hecho en las pasarelas internacionales, y aunque fue complicado para él dejar su país y a sus padres siendo hijo único, decidió aprovechar las oportunidades, y sabía que en México las tendría.

En su sitio web compartió lo mucho que soñaba con triunfar como cantante.

"Sé el esfuerzo que implica una carrera como esta pero hay que dedicarle tiempo y ser constante. Muchas veces pienso que el destino existe, pero que también tenemos el PODER de cambiar ese destino con un arma tan poderosa como la disciplina. No hay nunca que dejar de intentarlo. Hay que ser perseverante para lograrlo, se trate de la música o de la vida. ¡Todos podemos!".

Andrea Legarreta y Galilea Montijo, así como el resto del equipo del programa "Hoy", le dedicaron un aplauso a Fede, y confesaron que se encontraban en shock tras la noticia, pues apenas unas horas antes, el argentino estaba en sus instalaciones ensayando con la actriz Felicia Mercado, quien también forma parte del reality, así como el exhabitante de "La casa de los famosos México", Aarón Mercury.