Martha Heredia llora al cargar a su hijo por primera vez, 9 días después de su nacimiento

La cantante Martha Heredia se emocionó hasta las lágrimas en un video publicado este jueves en sus redes sociales tras cargar por primera vez a su hijo, quien nació la semana pasada y tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Heredia contó que no había podido tener a su primogénito en brazos desde su nacimiento.

"Lo cargué. Después de 9 días por fin pude cargar mi bebé, gracias a Dios, al equipo médico y a las oraciones de todos ustedes va mejorando y seguimos esperando el milagro", escribió en su más reciente publicación en Instagram.

"Acabamos de ver al niño. No sé cómo explicarlo, estoy un poco nerviosa, pero estoy contenta porque ya le retiraron el último catetercito que tenía que le llegaba hasta el pulmón, le están haciendo placas y ha habido una mejoría notable, en un plazo de una hora le han hecho dos, y se ve muchísimo la diferencia, le está entrando más aire al pulmón y solo estamos esperando que pueda evolucionar de manera positiva y que lo pueda hacer solo sin ayuda de máquinas y todas esas cosas que tenía conectadas", explicó.

La artista había revelado que la criatura "se adelantó un poquito" y que le colocaron un catéter en el pulmón, pero que en los últimos días ha ido evolucionando favorablemente.