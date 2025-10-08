Jenn Quezada defiende a su esposo de acusaciones: “No estoy golpeada y nunca me han golpeado”

Luego de que la hermana menor de Jenn Quezada, Cecilia Abreu, afirmara que su pariente está siendo víctima de violencia doméstica a manos de su pareja actual, la presentadora negó dicha información a través de sus historias de Instagram.

Quezada defendió a su esposo, Chris Money, de las acusaciones de maltrato que este martes tomaron fuerza en redes sociales tras el video que compartió Abreu con sus seguidores.

“Por última vez: No estoy golpeada, nunca me han golpeado, no tengo nada, estoy en mi casa con mi familia. Estoy enfocada en mi hija que lleva días enferma, enfocada en mis nuevos proyectos, enfocada en mi embarazo”, afirmó.

“No voy a seguir aclarando nada, ya hablé, ya dije lo que realmente pasó, por favor ya déjenme tranquila”, pidió.

También aclaró que nunca se ha separado de su esposo desde que anunciaron su relación en abril de 2022, cuatro meses antes de contraer nupcias en la ciudad de Nueva York. El matrimonio espera su segundo retoño.

En el clic de Abreu, que rápidamente fue replicado por varias páginas de farándula, la joven dijo que “estoy harta y estoy cansada de que ella sea abusada por su pareja que tiene”.

“Ella me va a matar cuando ella sepa que yo hice esto, lo estoy haciendo escondidas de ella, pero no me importa, yo lo voy hacer porque es mi única hermana y siempre ha estado ahí para mí y me duele verla así”, señaló.