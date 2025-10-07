Donald Trump revela que Sean 'Diddy' Combs le pedió el indulto presidencial

El rapero Sean 'Diddy' Combs, que en julio era absuelto de cargos por tráfico sexual y extorsión, fue condenado el pasado viernes a más de cuatro años de prisión y a pagar una multa de 500 mil dólares por dos cargos relacionados con delitos de prostitución. Según ha revelado el propio Donald Trump, el artista habría pedido el indulto presidencial.

"Mucha gente me ha pedido indulto", aseguraba el presidente de Estados Unidos este lunes en el Despacho Oval, según recoge The Wrap. "Yo lo llamo 'Puff Daddy'. Él me ha pedido el indulto", añadió.

Si bien Trump no ha confirmado sus intenciones respecto a conceder el indulto o no, pasadas declaraciones sugieren que su respuesta sera negativa. Y es que ya en agosto, durante una entrevista concedida a Newsmax, se le preguntó al dirigente si se planteaba indultar a Combs, una posibilidad ante la que se mostró indeciso debido a su experiencia personal con el acusado.

"Sabes, yo era muy amigo suyo", afirmó Trump entonces. "Me llevaba muy bien con él y parecía un tipo agradable. No lo conocía bien. Pero cuando me presenté a las elecciones, se mostró muy hostil", prosiguió, señalando cómo se había deteriorado la relación.

"Somos seres humanos y no nos gusta que nada nuble nuestro juicio, ¿verdad? Pero cuando conoces a alguien y te cae bien, y luego te presentas a las elecciones y hace unas declaraciones terribles, no sé, es más difícil. Lo hace más... Soy sincero, lo hace más difícil", declaró el presidente, antes de responder que, efectivamente, parecía probable que la respuesta final fuese negativa.

Según recoge la cadena de televisión NBC News, el juez Arun Subramaniam ha sostenido que Combs "no expresó remordimiento" tras la sentencia y que esto era "totalmente incoherente con la realidad y su aceptación de la responsabilidad".

Por otro lado, en el Despacho Oval Trump también fue cuestionado sobre un posible indulto a otra conocida figura, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por su vinculación con el caso Epstein. "Sabes, hace mucho tiempo que no oigo ese nombre. Puedo decir esto: tendría que echarle un vistazo. Tendría que echarle un vistazo", expresó Trump, interesándose por la sentencia del Tribunal Supremo al respecto y asegurando que hablaría con el Departamento de Justicia.