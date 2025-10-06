Bebé de Martha Heredia se "adelantó un poquito", le realizaron una cirugía menor y nació por cesárea

Después de pedir oraciones por la salud de su bebé por las complicaciones que enfrentó durante su nacimiento, Martha Heredia confirmó que la criatura se "adelantó un poquito" y que le realizaron una cirugía menor para colocarle un catéter en el pulmón, pero que está evolucionando a los medicamentos mientras permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Heredia, quien tuvo que ser sometida a una cesárea, también contó en un clic compartido este lunes que estaba "asustada" cuando se dirigía al centro médico.

"Este video iba a ser diferente, pero solo Dios conoce nuestro futuro. Lo ideal era dar a luz y venir a casa todos juntos, @gerardolaresmusic mi bebé y yo", escribió Heredia en una nueva publicación de Instagram sobre su parto.

En el post, la artista mostró un resumen del proceso de cuatro días tras el nacimiento de su hijo, fruto de su relación con el intérprete mexicano de música romántica Gerardo Lares.

La cantante anunció el fin de semana que se convirtió en madre por primera vez.