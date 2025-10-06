Actor Mauricio Martínez se enfrenta al cáncer de vejiga por quinta vez

El actor mexicano Mauricio Martínez anunció que por quinta vez el cáncer de vejiga volvió a su cuerpo tras haber estado siete años en remisión y 15 luchando contra la enfermedad.

“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar vs el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga”, compartió el también cantante en su cuenta de Instagram.

A pesar de todo, Martínez expresó que no son malas noticias debido a que los tumores que le encontraron son en grado menor.

“Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no sólo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”, escribió.

Agregó: “Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por QUINTA vez, continuo en la lucha y estoy aquí, sano, fuerte…y con una sonrisa nuevamente después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro”.

El actor de “La mujer del Vendaval” y “Porque el amor manda” indicó que se enfocará en terminar su libro, el que lleva trabajando un año y medio. “aún quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar. Con todo mi corazón, siempre…”, manifesto.

La primera vez que Martínez lucho contra la enfermedad fue en 2010, desde ese momento se ha enfrentado a tratamientos y quimioterapias.