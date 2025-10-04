Los abogados de Sean 'Diddy' Combs planean apelar condena

La vida de lujo de Sean “Diddy” Combs en la cima del mundo del hip-hop se desvaneció con su condena penal .

Ahora enfrenta la sombría perspectiva de pasar más años tras las rejas mientras sus abogados hacen planes para apelar.

La reputación de Combs, cuidadosamente cultivada como un afable empresario famoso, presentador de fiestas de primera categoría y estrella de telerrealidad, se vino abajo el viernes. El artista y ejecutivo musical ganador del Grammy fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión por transportar personas a través de las fronteras estatales para mantener encuentros sexuales.

Fue un ajuste de cuentas público para la estrella musical de 55 años, quien pidió clemencia y lloró mientras sus abogados mostraban un video que retrataba su vida familiar, su carrera y su filantropía.

El juez de distrito estadounidense Arun Subramanian también multó a Combs con 500.000 dólares, el máximo permitido.

Combs fue condenado en julio por llevar a sus novias y a sus trabajadores sexuales masculinos por todo el país para participar en encuentros sexuales bajo el efecto de drogas durante muchos años y en múltiples lugares.

El sórdido juicio que duró casi dos meses en un tribunal federal de Manhattan contó con testimonios desgarradores de mujeres que dijeron que Combs las golpeó, amenazó, agredió sexualmente y chantajeó.

Fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso.

¿Cuánto tiempo cumplirá Combs?

Combs ya ha cumplido un año de cárcel, lo que significa que podría salir en unos tres años.

La fiscalía solicitó una sentencia de más de 11 años. Los abogados de Combs exigieron su liberación inmediata y afirmaron que el tiempo en prisión ya lo había obligado a arrepentirse y a mantener la sobriedad.

Los abogados de Combs dijeron que apelarán.

No existe posibilidad de libertad condicional en el sistema federal.

El fiscal Christy Slavik dijo que evitar que Combs pase una pena de prisión severa excusaría años de violencia.

Testigos clave contra Combs instaron al juez a rechazar la indulgencia hacia el magnate del hip-hop, diciendo que temían por su seguridad si era liberado.

¿Dónde está Combs cumpliendo condena?

Combs fue enviado a una cárcel federal de Brooklyn hace un año después de que sus abogados lucharon sin éxito para mantenerlo fuera de la cárcel tras su arresto.

El centro de detención se utiliza principalmente para la detención posterior al arresto de personas que esperan juicio en tribunales federales de Manhattan o Brooklyn. Otros reclusos cumplen condenas cortas tras ser condenados.

La instalación ha estado plagada de problemas desde su apertura en la década de 1990. En los últimos años, sus condiciones han sido tan duras que algunos jueces se han negado a enviar gente allí.

A los abogados de Combs se les negó una solicitud para permitirle esperar el juicio bajo arresto domiciliario en su mansión en una isla de Miami Beach, Florida.

En cuanto al resto de su sentencia, hay una cárcel federal para hombres cerca de la casa de Combs.

Es una institución correccional federal de baja seguridad en Miami, con un campo satélite adyacente de mínima seguridad. La población reclusa asciende a 1.000 reclusos, incluyendo 174 en el campo y 826 en la institución correccional, según su sitio web.

Ley federal que fue violada

Combs fue sentenciado por violar la Ley Mann, una ley federal contra la prostitución con un siglo de antigüedad. Esta ley prohíbe el transporte transfronterizo de personas con fines de prostitución u otros actos sexuales ilegales.

La ley fue modificada en la década de 1980 y hoy en día se utiliza principalmente para procesar delitos de prostitución interestatales o personas acusadas de llevar a niños menores de edad a través de las fronteras estatales con fines sexuales.

El abogado defensor Jason Driscoll argumentó el viernes que la ley se aplicó incorrectamente.

El largo descenso de “Diddy”

La caída en picado de la reputación de Combs comenzó cuando su exnovia de muchos años, la cantante de R&B Cassie, testigo clave del juicio penal, lo demandó en 2023, alegando años de abuso sexual y físico. Llegó a un acuerdo por 20 millones de dólares, pero la demanda desencadenó una ola de acusaciones similares por parte de otras mujeres y hombres.

Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que lo hagan públicamente, como lo hizo Cassie.

La revelación el año pasado de la investigación federal sobre tráfico sexual el día de una redada en las casas de Combs en ambas costas llevó las acusaciones a otro nivel de seriedad y conocimiento público.

Cómo se transmitió el caso en la cultura popular

La revelación de que los federales habían confiscado 1.000 botellas de aceite para bebés y otros lubricantes como parte de la redada entró inmediatamente en la cultura popular.

El caso convirtió a Combs en el blanco de las bromas, además de en un villano. Los programas de entrevistas, "Saturday Night Live" y las publicaciones en redes sociales lo explotaron para hacer chistes sobre "agresivos" y las enormes cantidades de aceite de bebé que usaba para los maratones sexuales.

Otras celebridades fueron señaladas por sus anteriores asociaciones con Diddy, aunque ninguna otra persona estuvo implicada en las acusaciones criminales.