Kim Kardashian y Kris Jenner demandan a Ray J por difamación por acusaciones de extorsión

Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner, están demandando a su ex novio Ray J por decir que están bajo investigación federal y al borde de ser acusados.

La demanda por difamación presentada el miércoles en el Tribunal Superior de Los Ángeles por las estrellas de reality shows y empresarios es una respuesta rápida y agresiva a acusaciones que, según ellos, son totalmente infundadas.

Dicen que Ray J, cuyo nombre legal es Ray Norwood Jr., afirmó falsamente que estaba trabajando con investigadores federales en un caso de crimen organizado contra ellos que pronto conducirá a su acusación.

La demanda dice que los comentarios de Ray J son parte de una “campaña sostenida de acoso y difamación” que ha durado años.

“Incapaz de aceptar el fin de su fugaz relación con la Sra. Kardashian hace más de veinte años, Ray J ha buscado repetidamente vincularse con los nombres de los demandantes y explotar su prominencia para beneficio personal”, dice la demanda.

Las mujeres dicen que dos declaraciones recientes cruzaron la línea y obligaron a presentar una demanda.

La presentación judicial hace referencia a un especial de TMZ que se emitió en mayo, en el que Ray J dijo que “los cargos de crimen organizado contra las Kardashian serían apropiados” y “si me dijeran que las Kardashian están siendo acusadas de crimen organizado, podría creerlo”.

Fue más allá en una transmisión en vivo el 30 de septiembre, que según la demanda tuvo millones de espectadores, diciendo: "La ley federal RICO que estoy a punto de lanzar contra Kris y Kim es una locura" y "vienen los federales". Añadió que el caso de crimen organizado sería "peor que el de Diddy".

Un correo electrónico enviado a un representante de Ray J solicitando comentarios no recibió respuesta inmediata.

La demanda dice que no presentó ninguna prueba de sus declaraciones “descaradamente falsas”.

“No existe ninguna investigación federal de ese tipo; ninguna agencia policial ha iniciado ningún proceso penal ni investigación relacionada con cargos de crimen organizado contra la Sra. Kardashian o la Sra. Jenner; y no existe ninguna prueba creíble que respalde estas acusaciones incendiarias”, afirma.

Ray J es cantante, actor y hermano de la estrella del pop Brandy. Pero probablemente sea más conocido por su relación con Kardashian y por un vídeo sexual de la pareja que se filtró en 2007.

La reconocida animosidad de Ray J hacia la familia Kardashian, sumada a su demostrada disposición a mentir para llamar la atención, no deja lugar a dudas de que sus recientes declaraciones bajo la Ley RICO no fueron ni descuidadas ni impulsivas —afirma la demanda—. Fueron la última andanada de una campaña deliberada y maliciosa de acoso y difamación destinada a difamar a los demandantes y, al mismo tiempo, a revitalizar su propia y menguante notoriedad.

La demanda dice que la “tormenta mediática” desatada por los comentarios les ha causado daños reputacionales y financieros que se establecerán en el juicio.

Kardashian y Jenner están representadas en el caso por el abogado Alex Spiro, quien se ha convertido en el abogado de referencia de figuras prominentes y lideró el equipo que logró que los cargos contra Alec Baldwin fueran desestimados en medio de su juicio.