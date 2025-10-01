Muere la actriz Josefina Gallart, madre de Luis José Germán

La actriz de teatro Josefina Gallart de Germán (Fifina), madre del actor y comunicador Luis José Germán, murió.

A través de un comunicado, Radio Televisión Dominicana (RTVD), donde Germán conduce el programa "Luna Llena", dio a conocer la noticia: "Lamentamos informar el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Luis José Germán".

Y añadió: "Hacemos extensivas nuestras condolencias a Luis José, a su esposa Luly Rocha (ambos talentos y compañeros de RTVD) y a toda su familia. Nos unimos a su dolor".

Entre las décadas 70 y 80, Josefina trabajó en importantes obras teatrales de la época junto a su esposo, el actor Niní Germán, fallecido en el año 2017, como "El último donjuán" y "Sé infiel y no mires con quien".

Se destacó en múltiples roles protagónicos en obras como “Trébol”, “La broma del senador”, “Lisístrata odia la política”, “Hoy no toca la pianista gorda” y “Cada oveja con su pareja”.

Josefina también actuó en las tablas junto a Freddy Beras Goico en la producción "Secuestre ahora y pague después" y en la serie de televisión "La familia Pérez", donde participó Monina Solá.

En la televisión participó en “Butaca 4”, “El gordo de la semana” de Freddy Beras y “¿Cuánto vale el show?” de Johnny Ventura.

En enero, Luis José Germán produjo "Cada oveja con su pareja", una obra con la cual su padre giró hace más de cuarenta años por toda la República Dominicana con un elenco de legendarios actores que incluyó a Josefina Gallar, Cuquín Victoria, Félix Germán, July Carlo, Aurea (Tatá) Juliao, Nuria Piera y Julio Aníbal Sánchez.

En un reconocimiento a su madre, en febrero de 2025, Luis José destacó el trabajo de la veterana actriz en el Teatro de Bellas Artes (actual Compañía Nacional de Teatro).

Gallart, indicó su hijo, nunca se animó a dirigir teatro, pero "yo creo que su mejor dirección es la de guiar a sus hijos".

“Aunque a ella no le gustan los reconocimientos, yo creo que tiene un valor especial si viene de parte de uno de sus hijos, y eso vale más para ti. Te agradezco mucho todo lo que hiciste, el hecho de que tus compañeros y colegas y todo el ámbito teatral hable maravilla de ti, ese es tu mayor reconocimiento”, expresó Germán en febrero.