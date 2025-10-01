Lali Espósito sobre su pelea con Milei: “Me quebré pero ahora estoy acá divina”

La cantante y actriz Lali Espósito contó cómo inició su conflicto con el presidente de Argentina Javier Milei cuando el político ganó las primarias en agosto de 2023.

Durante una conversación con David Broncano en el programa español “La Revuelta”, Espósito sostuvo que fue atacada y vivió una persecución tras realizar comentario en redes sociales sobre Milei, a quien le dedicó su canción 'Fanático' donde habla sobre un seguidor obsesionado.

El mandatario argentino acusó a la artista de recibir dinero del Estado mientras él realizaba su campaña como candidato presidencial.

“No vayas a atender cuando el demonio llama es una advertencia. Yo atendí con Fanático, con la primera canción que lancé de este álbum. Me peleé con el presidente de la nación. Él me peleó porque no le gustó una opinión muy concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle”, relató.

“Cuando ganó las PASO yo escribí: ‘Qué peligroso. Qué triste’. A partir de ahí se vino una persecución de sus trolls que trajo calumnias e injurias. Por un rato, quizás hasta el día de hoy pero con menos fuerza, fui el centro de hate del mismo Presidente. Él me cambió el nombre y me puso ‘Lali Depósito’ porque cree que los artistas opinan porque les pagan. Ahora estoy bárbara”, concluyó.

Esposito le regaló a Broncano un póster con su rostro, similar al que hizo para el tema donde se refirió a Milei, en la que el presentador aparece con la cara rayada, como una forma de solidarizarse con él a raíz de las críticas que sufre en redes sociales.

“Para la gente que no te quiera tanto. Hay que saber hacer humor con las cosas”, dijo, antes de contarle sobre su experiencia.