Lali Espósito dice que no usa carteras de lujo ni joyas "porque me da vergüenza gastar en esas cosas"

La entrevista de la cantante y actriz Lali Espósito en el programa "La Revuelta" ha causado sensación este miércoles. Y es que, además de hablar sobre la vida sexual que lleva con su novio Pedro Rosemblat, quien también se encontraba en el estudio de televisión, y su pelea con el presidente Javier Milei, se refirió a su economía.

El presentador español David Broncano le preguntó a la artista argentina sobre el patrimonio que ha logrado crear durante sus 23 años de trayectoria artística, que inició con apenas 10 años participando en telenovelas infantiles.

“A mí no me vas a ver con las carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso”, admitió.

Aunque evitó ofrecer detalles sobre sus bienes, Espósito aclaró que no gasta dinero en "boludeces", sino que prefiere invertirlo en un techo para su familia, ya que proviene de orígenes humildes.

“Para mí lo más importante siempre fue, a medida que crecía, que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo”, dijo y en el estudio se hicieron eco los aplausos. “Mi familia tiene su casa y yo tengo mi casa, así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo por supuesto también”, indicó.