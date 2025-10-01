"Es un hombre maravilloso", Clarissa Molina tras ser vinculada al alcalde de Panamá

Luego de la entrevista que Clarissa Molina le realizó al alcalde actual de la Ciudad de Panamá Mayer Mizrachi para su canal de YouTube, los rumores sobre un posible romance entre ambos no se hicieron esperar. Y es que, según los usuarios de redes sociales, la química entre ellos fue evidente durante el encuentro.

Entre otros temas, el político panameño conversó con Clarissa sobre las cualidades que debería tener su próxima novia, lo cual provocó debate por el aparente interés de la comunicadora dominicana por saber si su entrevistado se encuentra en una relación o no.

Además de las imágenes que circularon en redes sociales, que Mayer y Clarissa publicaron en sus cuentas desde los mismos lugares, durante la estadía de la también actriz en el país centroamericano, donde estuvo la semana pasada para cumplir con su rol como conductora de Premios Juventud 2025.

Ante las especulaciones, la exreina de belleza le respondió este martes a su compañero de "El Gordo y La Flaca", Raúl de Molina, sobre si tiene algún interés amoroso por el funcionario.

"Estoy soltera, no estoy casada. Me encantó Panamá, Panamá me enamoró. Al alcalde lo conocí, es un hombre maravilloso, súper profesional, súper inteligente, él tiene todas las cualidades", afirmó Clarissa.

Por su lado, Mayer le regaló a Clarissa el café Geisha, considerado uno de los más costosos del mundo, que en agosto rompió récords al ser vendido por 30,204 dólares el kilo en la categoría de «lavado» y más de 20,000 en la categoría de «natural» en la subasta electrónica del Best of Panama (BOP).