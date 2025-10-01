Nicole Kidman y Keith Urban: el fin de una historia de amor de 20 años

Después de casi dos décadas juntos y una historia de amor aparentemente exitosa, Nicole Kidman y Keith Urban ponen fin a su matrimonio. la separación marca el cierre de una de las relaciones más queridas y duraderas de Hollywood.

La actriz ganadora del Óscar, de 58 años, solicitó el martes la disolución de su matrimonio con el cantante de country, de 57 años y ganador del Grammy, ante un tribunal de Nashville. Los documentos indican que la pareja ha atravesado "dificultades matrimoniales y diferencias irreconciliables".

Los famosos se conocieron en enero de 2005 durante la gala G’Day LA, un evento que celebra a australianos destacados en Estados Unidos. A pesar de la química inicial, la actriz reveló en una entrevista de 2017 en The Ellen DeGeneres Show que Urban tardó cuatro meses en llamarla, lo que la llevó a pensar que no estaba interesado. “Estaba muy enamorada de él”, confesó en ese entonces.

Por su parte, el cantante de country compartió en un programa de entrevistas australiano en 2018 que no creía que Kidman “vería algo en un tipo como (él)”. Sin embargo, cuando finalmente se armó de valor para llamarla, la conversación fluyó naturalmente: “Hablamos y hablamos y hablamos, y no hubo ningún esfuerzo”.

En febrero de 2006, la pareja hizo pública su relación al asistir a los Premios Grammy, aunque evitaron posar juntos en la alfombra roja. Apenas unos meses después, en mayo de ese mismo año, anunciaron su compromiso. “En realidad es mi prometido”, dijo Kidman en ese entonces durante un evento de UNIFEM, dejando en claro que la relación iba en serio.

La boda se celebró en junio de 2006 en Australia, tierra natal de ambos. La ceremonia tuvo lugar en una capilla en la finca de San Patricio y contó con invitados de alto perfil como Hugh Jackman y Russell Crowe. Lo que parecía el inicio de un cuento de hadas no tardó en verse sacudido por dificultades personales.

En octubre de 2006, apenas cuatro meses después de casarse, Urban ingresó al Betty Ford Center, un reconocido centro de rehabilitación en California, para tratar su adicción al alcohol y las drogas. En un comunicado, el músico expresó su arrepentimiento: “Lamento profundamente el daño que esto le ha causado a Nicole y a quienes me aman y me apoyan”. A pesar del momento difícil, Kidman se mantuvo a su lado, y más tarde reconoció que la experiencia le enseñó mucho sobre lo que significa tener una relación con alguien en recuperación.

Urban también habló sobre ese período en 2010, durante una entrevista con Oprah Winfrey. “La forma en que Nic manejó ese momento fue simplemente perfecta... Todo estaba diseñado, creo, para que ese momento nos fusionara”, dijo.

Sin embargo, no todo fue armonía. En medio del tratamiento de Urban, la modelo Amanda Wyatt afirmó que él le había sido infiel a Kidman en varias ocasiones antes de la boda. Urban negó las acusaciones, y la pareja continuó unida.

En enero de 2008, los medios confirmaron que la pareja esperaba su primer hija. Sunday Rose nació en julio de ese mismo año, y en diciembre de 2010 anunciaron la llegada de su segunda hija, Faith Margaret, nacida por gestación subrogada. “Nuestra familia está verdaderamente bendecida”, dijeron en ese momento.

El vínculo entre ambos parecía sólido. Durante una entrevista en 2014, tras la muerte del padre de Kidman, la actriz elogió el apoyo incondicional de Urban: “Ser literalmente cargada por mi pareja, a veces físicamente porque estaba tan devastada, es como, haría cualquier cosa por ese hombre”.

En años posteriores, compartieron momentos personales con el público, como un video viral en el que cantaban juntos “The Fighter”, de Urban y Carrie Underwood, desde su auto. Kidman, haciendo la parte de Underwood, demostró su sentido del humor y conexión con su esposo. El clip superó los 76 millones de vistas.

En entrevistas recientes, Kidman reveló algunos de los “secretos” de su matrimonio duradero. “Tenemos una ducha doble”, contó a W Magazine a inicios de 2025. También mencionó que tener “inodoros separados” era clave para la armonía conyugal.

Sin embargo, las señales de distancia comenzaron a notarse. Según reportes, Urban se habría mudado de la casa familiar en Nashville y adquirido una nueva propiedad en la misma ciudad. Mientras tanto, Kidman se ha enfocado en el bienestar de sus hijas adolescentes, Sunday Rose y Faith Margaret. “Nicole está manteniendo unida a la familia durante este momento difícil desde que Keith se fue”, dijo una fuente cercana.