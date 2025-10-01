Demandan a Anuel por supuestamente golpear a un hombre en un parque temático

El artistita puertorriqueño Anuel fue demandado por una presunta agresión ocurrida en el parque de diversiones de Orlando, Volcano Bay de Universal, el pasado 25 de abril.

La demanda, publicada por el periodista boricua Jay Fonseca, indica que el demandante, Fernando Dávila, alega que el exesposo de Yailin la más viral y su equipo lo golpearon.

“Mientras yo estaba en las facilidades, fui violentamente atacado y golpeado por el demandado (Anuel) que se encontraba como huésped, en un incidente no provocado en una zona pública y accesible del parque”, reza el documento.

El hombre asegura que la agresión le provocó “daños en su cuerpo, incapacidad, desfiguramiento, angustias mentales, pérdida de audición, hospitalización, gastos médicos y se le agraviaron condiciones previas”.

La agresión supuestamente fue presenciada por la hija menor y la madre de Dávila, lo que habría causado un trauma emocional severo a la familia.

Los demandantes reclaman daños compensatorios y punitivos por lesiones físicas, angustia emocional, gastos médicos, pérdida de ingresos y sufrimiento general. Y exigen demandantes exigen que se lleve a cabo un juicio por jurado.

Hasta el momento, Anuel ni su equipo se ha pronunciado al respecto.