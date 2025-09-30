En Santiago se comenta: “El bolero en Iberoamérica”, excelente obra

Tuve el placer de estar presente en la puesta en circulación del libro "El bolero en Iberoamérica", del querido economista, historiador, político y exdirector de Turismo, Félix Jiménez. Una obra interesantísima, con más de trescientas páginas llenas de temas que nos emocionan y conquistan a quienes disfrutamos de la buena música.

El acto se celebró en el edificio Empresarial ACIS, donde los ejemplares estuvieron a la venta; muchos aprovecharon para llevarse el suyo con la firma del autor, detalle que siempre hace más especial el recuerdo.

DETALLES DEL ENCUENTRO

Felucho convocó a un público puntualísimo. Estaba pautado para las ocho y, tres minutos después, ya había iniciado. ¡Así da gusto! Fue breve, ameno y encantador.

El maestro Rafelito Mirabal presentó la obra con su sello de elegancia; también intervino el siempre querido Jochy Sánchez, aportando su chispa. Y la conducción, como siempre genial, estuvo en manos de Atahualpa Ramírez. Para ser un martes, la concurrencia estuvo más que bien.

LEONEL LIRIO

Entre tantos cumpleaños de septiembre, se me escapó uno muy especial: el de nuestro gran diseñador de celebridades, Leonel Lirio. Cumplió el pasado día 12, y como siempre, en redes se le vio rodeado de cariño, mensajes y videos que confirman lo mucho que significa en el mundo del diseño y la moda. Un hombre detallista, atento y talentoso. ¡Felicidades, amigo querido!“

COMENTARIO

Septiembre siempre me trae recuerdos. El 29, día de San Miguel, nos decían de pequeños: “no hagan ruidos, que el diablo anda suelto”. Figúrense, justamente ese día nací yo. También mi hija Bruselas cumplió el 17, y mi asistente Celene Candelario el 20. Mucha gente de nuestro entorno celebra en este mes tan especial.

LA BODA DEL GENERAL

Ya pasaron las bodas de plata del general de brigada Juan Bautista Jiménez Reinoso, director del Comando Regional Norte, con su esposa Andry Oscarina Peguero de Jiménez.

La ceremonia fue preciosa en la Catedral Santiago Apóstol, seguida de una recepción en el elegante salón Glamorous.

DOÑA ANDRY

La esposa del general lució un diseño estilo Antonieta del destacado creador Leonel Lirio, complementado con joyas traídas desde Turquía durante un viaje familiar. ¡Felicidades por esos 25 años de unión!

DETALLES

Los padrinos del enlace fueron los señores Ana Hernández y José Núñez, protectores de este matrimonio.

Al acto asistieron personalidades de ayer y de hoy: la exembajadora Sonia Guzmán y su hijo Iván Hernández, el alcalde Ulises Rodríguez y su esposa, los empresarios Pedro Juan Reyes y Emilio Reyes, Arnulfo Gutiérrez, Arquímedes Cabrera, la gobernadora Rosa Santos, entre muchos otros.