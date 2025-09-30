Presentan a las candidatas al Miss Mundo Dominicana 2025

En el Hotel El Embajador fueron presentadas de manera oficial las aspirantes a la corona del Miss Mundo Dominicana 2025, donde también informaron que la noche de coronación será en el Centro de Convenciones del Barceló Grand Resort el próximo 11 de octubre y será transmitido a través de Telesistema canal 11 para toda la Republica Dominicana y Univisión NY y VIX el primer servicio de streaming global a gran escala que sirve exclusivamente al mundo hispanohablante.

La directiva de Miss Mundo Dominicana explicó que como parte de sus premios la ganadora recibirá un contrato como corresponsal de noticias Univision 41 New York, durante su año de reinado, a traves del segmento Ventana a Quisqueya: al igual que la actual Miss Mundo Dominicana Mayra Delgado, un hecho histórico en la historia de los certámenes de belleza en el país.

La gran final del Miss Mundo Dominicana será conducida por Jomari Goyso, talento de Univision, la talentosa presentadora Hony Estrella, la comunicadora de moda, Sofia Sanabria y la participación especial de la actual Miss Mundo Dominicana, Mayra Delgado.

Además, la producción de televisión estará a cargo de Alberto Zayas, la dirección artística y coreografía por Pablo Pérez, la producción artística y coreografía por Marcos Taveras, la dirección de imagen por Keyther Estévez quienes junto a un gran equipo de producción estarán resaltando en cada etapa de la competencia lo mejor de lo nuestro.

La noche de coronación contará con la participación de importantes artistas dominicanos como Jandy Ventura quien engalanará la gala con una apertura honrando el merengue, y los artistas noveles Yohan Amparo y Paloma Richiez.

“Iniciamos nuevamente este trayecto donde vamos a conocer a una nueva embajadora de la belleza. Estas nuevas oportunidades me llenan de alegría y satisfacción porque definitivamente es la remuneración a tantos años de trabajo y el premio por los logros obtenidos a través de nuestras reinas. Tenemos participantes con mucho talento y me llena de gratitud continuar con estas alianzas que van en beneficio de la proyección del talento dominicano” destacó Diany Mota, Presidenta Miss Mundo República Dominicana.

La directora también dijo “Siento un gran agradecimiento con los directivos y la producción de Univisión Nueva York por el apoyo y la confianza que han depositado en nosotros y que alegría poder abrirles las puertas al talento de nuestro país y por supuesto, nuestro agradecimiento Barceló Grand Resort y Barceló Hotels, nuestra casa oficial por más de 20 años, sin ustedes todo esto no sería una realidad.” -

Por su parte Roberto Yañez, Northeast Regional Manager, Presidente y General Manager de Univision 41 New York expresó “Univisión Nueva York continúa con su misión de celebrar y empoderar las diversas voces, y la transmisión de Miss Mundo Dominicana ejemplifica nuestro compromiso de mostrar la belleza, el talento y la riqueza cultural de la comunidad dominicana. Esta colaboración no solo mejora nuestra programación, sino que también fortalece nuestro vínculo con nuestra audiencia, reflejando nuestra dedicación a un contenido inclusivo y significativo".

LISTADO DE CANDIDATAS:

Magdely Martinez

Comunidad Dominicana en USA

Lucia Padron

Santo Domingo

Anmary Antonia Pichardo

La Vega Provincial

Marianny Esteffany Melo Liz

San Juan

Emmy Reyes

Santiago de los Caballeros

Joheirry Mola

Distrito Nacional

Tatiana Sanchez

Jarabacoa

Luz Rodriguez

Puerto Plata

Ana Arvelo

Punta Cana

Aracely Ruiz Paulino

San Pedro de Macoris

Dashira Then Peralta

Duarte

Maria Delaine Rodriguez

Bonao

Luissana Massiel Nunez

Hermanas Mirabal

Soranyi Medina Perez

Dajabon

Erismel Paulino Rosario

San Jose de Ocoa

Lesly Avila

La Romana

Elizabeth Cristina Luna Santiago

La Vega Municipal

Disnailin Abreu Ferreira

Constanza

Dariany Javier

Azua

Agradecimientos:

Univision 41 NY, VIX, Telesistema Canal 11, Barcelo Grand Resort, Hotel El Embajador, Autozama, Goya, kauaimedios, AZ Producciones, Keyther Estevez, Marcos Taveras, Pablo Perez, Premium Modeling Academy, Starlin Victoria, Joel Fotografia, Book of Beauty, Merlot Salon, Nash Swimwear, Edier, Gianina Azar, Jay Aponte Graphic Designer, VEE, Francina Socias Relaciones Públicas.

Sobre TelevisaUnivision

TelevisaUnivision es la compañía líder de medios en español en el mundo. Impulsada por la biblioteca propia más grande de contenido en español y una alta capacidad de producción, TelevisaUnivision es el más grande productor de contenido para las verticales de noticias, deportes y entretenimiento. Este contenido original es lo que impulsa las plataformas de TelevisaUnivision, que incluyen las cadenas de transmisión líderes Univision, las estrellas, Canal 5, y UniMás, y un portafolio de 38 canales de televisión de paga, que incluyen TUDN, Galavisión, Distrito Comedia, y TL Novelas. La compañía además opera el estudio de producción cinematográfica líder en México, Videocine, y posee y administra las plataformas más grandes de audio en español en Estados Unidos en 35 estaciones y la plataforma digital Uforia. TelevisaUnivision también es propietaria de ViX, el servicio de streaming en español más grande del mundo. Para más información, por favor visita televisaunivision.com

Sobre Miss Mundo Dominicana

Concurso Nacional de Belleza, Miss Mundo Dominicana es la compañía autorizada por la organización Miss World para seleccionar a la representante de la República Dominicana y ser partícipe en la competencia internacional. Miss Mundo Dominicana es un certamen de belleza que brinda una plataforma como apoyo al desarrollo de la mujer dominicana e impulsa la belleza por un propósito a través del emprendimiento de proyectos sociales