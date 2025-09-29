Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras dos décadas juntos

Tras casi dos décadas de matrimonio, la actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se separaron, según confirmaron medios internacionales.

"Ella no quería esto. Ha estado luchando por salvar el matrimonio", dijo una fuente a People. “La hermana de Nicole [Antonia] ha sido un pilar y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente".

De acuerdo a TMZ, la pareja ha estado separada desde principios del verano.

La actriz, de 58 años, y el cantante, de 57, se casaron en 2006 luego d eun año de noviazgo y tienen dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.