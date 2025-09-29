Hony Estrella al elenco de “Juego de Damas”: “No te pongas un nombre que no va contigo”

Hony Estrella afirmó que existen figuras que utilizan los medios de comunicación para “llenarse de dinero”.

Durante una intervención telefónica en “Esto no es radio”, Estrella se refirió al elenco “Juego de Damas”, donde Isaura Taveras y Carolina Feliz insinuaron que su colega estaba bajo los efectos del alcohol cuando comparó a la cantante Natti Natasha con el presidente de la República Luis Abinader.

“Si lo único que tú haces es no responderle a la gente que te llama prostituta, porque eso es lo que hacen, prostituir la comunicación y prostituirse, y que me demanden y hagan lo que ellas quieran, a mí no me importa, pero yo no voy a ser una mujer tibia, ¿okey? La que quiera usar el cuarto poder del Estado para llenarse de dinero y de seguidores que lo haga, ese es su problema, yo no”, puntualizó Estrella.

Y añadió: “La que no está con ningún funcionario del PRM soy yo, vamos a decir las cosas como son. Es muy fácil adjudicarle un disparate a alguien, pero responde por lo tuyo”.

La comunicadora y actriz respondió tras ser criticada en dicho programa de radio por su comentario sobre el primer mandatario de la nación.

“Cuando Luis Abinader pueda hacer lo que hace una cantante urbana, que hable, solo le tocó ser un cualquiera”, fue el comentario que compartió (y luego eliminó) Hony Estrella en un video de Natti Natasha recibiendo el Premio Juventud por su álbum ‘Natti Natasha en Amargue’.