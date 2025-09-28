Dominique Isabelle se llamará la segunda hija de Natti Natasha en honor a sus raíces dominicanas

Natti Natasha y Raphy Pina revelaron el nombre de su segunda hija durante el el baby shower que celebraron en un mall en San Juan, Puerto Rico, donde asistieron cientos de personas.

El segundo retoño de la pareja se llamará Dominique Isabelle. El primer nombre en honor a sus raíces dominicanas y el segundo por la madre de Natti Natasha que también Vida, la primera hija de la cantante, lleva ese nombre.

“Mi papá nació en la República Dominicana, me dio este cuerpo, me enseñó muchos valores y por él yo estoy aquí parado con esta belleza y se va a llamar Dominique Isabelle, ese es el nombre de la princesita nueva”, inició explicando Pina ante el público.

“Isabelle, Vidita es Isabelle por la mamá de Natti y Dominique por ser una media dominicana”, agregó.

La pareja celebró un ‘baby shower del pueblo” en The Mall of San Juan, donde los asistentes empezaron a llegar desde las 11:00 de la mañana, según informan medios boricuas.

Vida, la hija menor de la pareja y los hijos mayores de Pina, Mía, Monty (Rafael) y Chingui (Antonio) también estuvieron presentes en el festejo.

La artista dominicana interpretó varias canciones de su repertorio como “Desde hoy”, “Dutty Love”, “Criminal” y “Sin pijama”, entre otros y el emotivo tema “Cuando las traje aquí”, el cual estrenó en la pasada entrega de Premios Juventud cuando reveló el sexo de su bebé en el escenario.

Durante el evento se sorteó un carro del año y premios en efectivo para quienes adivinaron el nombre de la bebé.

La pareja invitó a las personas a realizar donativos de ropa, alimentos no perecederos, entre otros, los cuales serán destinados a entidades benéficas.