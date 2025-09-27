Selena Gomez y Benny Blanco ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio tras dos años de relación.

El enlace se celebró en Montecristo, California, Estados Unidos, bajo una estricta seguridad y muchas celebridades acompañando a los novios como Taylor Swift.

La artista compartió varias imágenes de ella y el productor vestidos de novios con el mensaje:

“9.27.25”.

De acuerdo a medios internacionales, la ceremonia se celebró en una finca rodeada de árboles para garantizar la privacidad y contó con más de 170 invitados, quienes están en el lugar desde el viernes, el día que se realizó la cena de ensayo.

Blanco y Gomez anunciaron su compromiso en diciembre de 2024, un año después de confirmar públicamente su relación.