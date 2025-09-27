Natti Natasha celebrará un "baby shower del pueblo" que incluye el sorteo de un carro del año

La cantante dominicana Natti Natasha y su pareja, el productor musical Raphy Pina, anunciaron que todo está listo para la celebración de un “baby shower del pueblo”, un evento único que tendrá lugar este domingo en The Mall of San Juan, en Puerto Rico.

En conversación con El Nuevo Día, Pina destacó el carácter benéfico de la celebración, ya que los asistentes podrán llevar donativos de ropa, alimentos no perecederos e incluso comida para mascotas, que serán destinados a instituciones como Vivendi y el Hogar Cuna San Cristóbal y como parte de las sorpresas, se sorteará un carro del año.

La pareja explicó que esta idea surgió de su costumbre de incluir a los fanáticos en decisiones importantes. Recordaron que, en el caso de su primera hija, Vida, eligieron su nombre a través de una encuesta pública. “Es un momento para dar para atrás, brindar la felicidad que estamos viviendo y compartirla con la gente”, expresó Natti Natasha.

La intérprete también recordó que durante su embarazo anterior realizaron un baby shower en Miami, pero esta vez decidieron hacerlo en Puerto Rico y de manera abierta, para compartir directamente con su gente. La artista, quien recientemente reveló en Premios Juventud que espera otra niña, adelantó que será un espacio lleno de música en vivo, trivias, invitados especiales y actividades pensadas para toda la familia.

“Queremos compartir este momento tan especial con todo Puerto Rico y la comunidad dominicana”, dijo la cantante, resaltando la importancia de unir celebración personal con un gesto de solidaridad colectiva.