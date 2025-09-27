Cineasta y escritor dominicano Isaías Alberto gana dos premios Emmy en Pensilvania

El escritor y cineasta dominicano Isaías Alberto Reyes fue galardonado con dos premios Emmy por la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de los Estados Unidos (NATAS, por sus siglas en inglés), en su capítulo regional de Pensilvania.

Con este reconocimiento, Reyes entra al selecto grupo de profesionales dominicanos que han sido distinguidos con uno de los galardones más prestigiosos de la industria televisiva norteamericana.

Isaías Alberto desarrolló una sólida carrera durante más de una década en distintos medios de comunicación en la República Dominicana, antes de emigrar a los Estados Unidos. Su trabajo se ha caracterizado por un fuerte enfoque en historias de contenido social, abordando temas de impacto humano con sensibilidad y compromiso narrativo, rol que ha desarrollado como uno de los principales filmmaker independientes de Allentown, al mismo tiempo que destaca su trabajo en la cadena televisiva americana 69 News.

“Contar historias con propósito es lo que me mueve. Creo firmemente en el poder del audiovisual para generar conciencia y transformar realidades”, expresó el galardonado.

Actualmente, Isaías reside en Pensilvania, donde continúa desarrollando proyectos audiovisuales enfocados en comunidades migrantes y temas sociales.

Con la mira puesta en nuevas metas, Isaías no esconde su ambición: "Sueño con llevar un Oscar a la República Dominicana", afirma con orgullo.