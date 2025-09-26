lupillo rivera
Lupillo Rivera está perdiendo capacidad auditiva: Ya ni puedo escuchar bien cuando mis hijos me hablan
Rivera explicó que esta situación le afecta en sus conciertos
Lupillo Rivera reveló que está perdiendo la capacidad auditiva y ya no escucha de un oído.
“Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes… La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar. Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito“, publicó el cantante en sus redes sociales.
El hermano de Jenni Rivera confesó que ya no puede escuchar ni a sus propios hijos: “No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma".
Rivera explicó que esta situación le afecta en sus conciertos aunque ya está buscando otras alternativas de continuar con su trabajo.
“En los conciertos me guío por la vibración del escenario, pero aunque el público no lo note, la verdad es que batallo mucho. Y sí… he llorado, porque duele no poder estar al 100 como siempre lo he estado para ustedes", dijo.
Finalmente, el participante de “La Casa de los Famosos All Stars” exhortó a las personas a que acudan a su médico a tiempo.
“Por eso hoy les digo de corazón: cuídense, vayan al doctor, atiéndanse a tiempo. Uno piensa que nunca le va a pasar nada, hasta que un día ya no puedes hacer lo que más amas como antes. Yo voy a seguir luchando, porque ustedes y mi familia son mi motor. Pero no olviden que la salud es primero… sin ella no hay escenario, no hay música, no hay nada", finalizó.