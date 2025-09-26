Actriz de "El señor de los cielos" revela su hija de tres meses nació con impedimento auditivo

La actriz Carmen Aub, conocida por su papel de “Rutila” en “El señor de los cielos” reveló que su hija Lu, de tres meses, nació con una pérdida auditiva moderada a severa.

Con motivo al Mes de la Conciencia sobre la Sordera, la actriz mexicana compartió el diagnostico medico de su bebé: “Sí, Lu no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta una pérdida auditiva moderada a severa”.

“Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos en frente”, expresó Carmen en sus redes sociales.

La intérprete de, de 35 años, explicó que el diagnostico los tomó de sorpresa a ella y a su esposo el artista conceptual peruano, Iván Sikic, debido a que en su familia no existía antecedentes de esta condición.

“Al no haber historial de pérdida auditiva o sordera en ningún lado de la familia, nos hemos preguntado mil veces: ¿Por qué? ¿Cómo? Si somos sanos. Si los estudios de genética y virus durante el embarazo salieron normales… incluso nos enojamos con la vida y con el Dios del que muchos hablan, con frases que aunque llegaban con amor, no nos daban paz. Y luego el: 'Hay cosas peores'. Claro que sí las hay, pero eso no quita que este camino también duele. Personas que pasaron por lo mismo que nosotros, nos enseñaron a no minimizar el dolor, porque eso sólo lleva a un sentimiento de culpa aún mayor”, escribió.

Agregó: “No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido hasta hace unas semanas”.

Aub, quien actualmente participa en la telenovela “Regalo de amor”, enfrenta esta situación con firmeza y positivismo: “Entendimos que nuestro papel no es cambiar su realidad, sino darle todas las herramientas posibles desde YA, para que pueda moverse con seguridad entre dos mundos: el suyo, el de la comunidad sorda, y el nuestro, que muchos llaman ‘normal’”.

En febrero de este año, la mexicana dio a concocer que estaba embarazada al compartir en Instagram una serie de fotos de su pancita junto a su prometido, el artista conceptual peruano, Iván Sikic con el mensaje: “No se permite sushi hasta julio”, refiriéndose a las restricciones de algunos alimentos que tienen las embarazadas.

Fue a finales del año pasado que Carmen compartió que se había comprometido con su pareja.

Sikic le propuso matrimonio durante un viaje a Japón en diciembre y ella lo publicó en sus redes sociales describiendo como perfecto el momento.

“Recién despertada, con un chiste que llevó a lo que tenías planeado y no me esperaba en lo absoluto”.