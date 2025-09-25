Natti Natasha
¡Es niña! Natti Natasha hace revelación de sexo en Premios Juventud
La dominicana dio a conocer el sexo de su segundo bebé con una canción inédita
La artista dominicana Natti Natasha reveló en Premios Juventud que espera otra niña.
Natti realizó la revelación de sexo en la premiación, que este año celebra en Panamá, con una presentación en la que estrenó su nueva canción "Cuando las traje aquí", dedicada a sus hijas.
La artista salió al vestida de blanco y a los pocos minutos se iluminó el escenario con luces rosada.
Se recuerda que la cantante ya es madre de Vida Isabelle, de cuatro años, junto a su pareja Raphy Pina.
Fue precisamente en Premio Lo Nuestro de 2021 que la reguetonera anunció que estaba en la dulce espera por primera vez.