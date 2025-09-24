Liam Gallagher enfrenta demanda millonaria por manutención a hija que no conoce

Liam Gallagher, el cantante de Oasis, se enfrenta a una demanda de manutención millonaria para su última hija Gemma, de 12 años, a la que ni siquiera conoce.

La periodista estadounidense Liza Ghorbani presentó una demanda en contra del músico británico por unas 500 mil libras esterlinas anuales (aproximadamente unos 672 mil dólares). Esto implica una cuota de 41.600 libras al mes. Antes pagaba tres mil libras mensuales.

De acuerdo a The Sun, la mujer reclamó el aumento de la pensión por las necesidades de la menor. Mientras que los abogados del artista alegan que Ghorbani quiere beneficiarse de las ganancias de la gira que reunió a Oasis recientemente.

“Él creía que ya le estaba proporcionando a Liza una generosa pensión de manutención y sintió que esta demanda fue un poco descarada”, dijo una fuente a The Sun.

De perder la demanda, Liam podría llegar a pagar la millonaria suma de siete millones de libras debido a que anteriormente en Nueva York existía una normativa que establecía que la manutención terminaba a los 21 años, actualmente se extiende hasta los 26 años.

Según explicaron los abogados al medio, para que la madre de la menor obtenga la extensión de la manutención, deberá demostrar que la niña presenta una discapacidad que le impide mantenerse por sí misma.

Entre Liam Gallagher y su hija Gemma nunca ha existido relación alguna. El músico reconoció oficialmente la paternidad en 2013, pero lo hizo tras una demanda judicial que lo obligó a enfrentar el tema de manera pública.

La madre inició el proceso legal poco después del nacimiento de Gemma, cuando tampoco tenía ningún vínculo con Gallagher, y desde entonces los únicos encuentros con el cantante se han dado en los tribunales.

El artista es padre de cuatro hijos, cada uno fruto de una relación distinta. Además de Gemma, comparte a Gene, de 24 años, con la cantante Nicole Appleton; a Lennon, de 26, con la actriz Patsy Kensit; y a Molly, de 27, con la cantante Lisa Moorish. Actualmente está comprometido con su representante, Debbie Gwyther, con quien no ha tenido hijos.