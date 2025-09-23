En Santiago se comenta: el aniversario 151 del Ateneo Amantes de la Luz

La sociedad Amantes de la Luz celebró con orgullo sus 151 años de fundada. Su presidente, Carlos Manuel Estrella, continúa una labor emocionante para quienes aman la cultura, integrando también a jóvenes interesados en conocer más sobre nuestra historia.

DISERTACIÓN

En esta ocasión, el imponente edificio de la institución acogió al gran poeta y ensayista dominicano José Mármol, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y Premio Nacional de Literatura, quien ofreció la conferencia titulada “Las luchas por la identidad en la sociedad posmoderna”.

JOSÉ MÁRMOL

Un lujo contar entre nosotros con una persona de la calidad humana y literaria de Mármol. A pesar de ser martes, la sala Profesor Federico Izquierdo se llenó por completo. Periodistas, artistas plásticos, intelectuales, amantes de la cultura, profesionales de diversas ramas, banqueros y compañeros del Banco Popular, donde Mármol lleva más de 30 años como vicepresidente de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable— estuvieron presentes.

COMENTARIO

Fue una actividad preciosa, en la que saludé a muchos amigos que no veía hacía tiempo. Y, por supuesto, disfrutamos de una interesante charla, que dejó a los asistentes más que satisfechos por el gran conocimiento del conferencista.

Robert Redfod

La noticia del fallecimiento del icónico actor Robert Redford, a los 89 años, me llenó de nostalgia. Cerró sus ojos para siempre mientras dormía. Fue el galán ideal de varias generaciones; recuerdo que cuando algún joven presumía demasiado de su belleza, yo solía decirle en tono de broma: “Está bien, Robert Redford”. Fue, sin dudas, el prototipo de la belleza masculina de su tiempo. Pero nada es para siempre.