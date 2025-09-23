Cardi B asegura la única manera de divorciarse de Offset es dándole "millones de dólares" al rapero

Cardi B, quien recientemente anunció que espera un bebé con su novio Stefon Diggs, respondió a quienes la cuestionan que siga casada con Offset.

La rapera de origen dominicano explicó que aún sigue unida con el padre de sus tres hijos no por amor, sino por un “contrato” debido a que Offset quiere “millones de dólares” para concluir el divorcio.

“Sí, voy a tener un bebé con otra persona. ¿Y qué? Eso pasa. Es la vida. Déjenme decirles algo, hice las cosas bien la primera vez. Me enamoré. Tengo dos anillos en el dedo. Duré siete años. (…) Dejen de decir: ‘Ah, pero sigues casada’”, dijo Cradi en una sala en X, que fue publicada por Us Weekly.

Explicó que “la única razón por la que sigo casada es porque alguien quiere que pague sus impuestos ¿Quieren saber el chisme? La única manera de salir de mi matrimonio es pagando los impuestos de otra persona, aunque yo pague los míos, y dándole una de mis propiedades. Estoy luchando por eso, voy a luchar por eso. Esto no es ningún asunto de amor”, afirmó.

La artista solicitó el divorcio en julio de 2024, pero por esta razón aún no se ha separado definitivamente.

“No voy a dejar de vivir mi vida solo porque, por un contrato, prácticamente sigo casada, ya que alguien quiere tenerme como rehén si no le doy millones de dólares para salir de esto. Así que eso es lo que me está pasando en la vida. … Ustedes quieren que me vuelva a casar y cosas así, tener otro bebé y esas cosas. Yo hago lo que me hace feliz. Lo hice bien la primera vez”, dijo la artista.

La pareja se casó en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. Solo anunciaron su compromiso un mes después.

En 2020, Cardi B presentó una demanda de divorcio a Offset, alegando que su matrimonio estaba “irremediablemente roto”.