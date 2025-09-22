Iván Ruiz: “A mí no me es rentable el Estado y pienso no volver jamás”

El director general de Radio Televisión Dominicana (RTVD), Iván Ruiz aseguró que el “Estado no le es rentable” y cuando salga de la administración pública no piensa volver “nunca más”.

“A mí no me es rentable el Estado y pienso no volver jamás”, aseveró el comunicador durante la rueda de prensa del lanzamiento la serie de RTVD, “Los Trinitarios”, que se estrena este 29 de septiembre.

El también productor indicó que no está en el Estado por beneficios económicos, sino que le deja una “rentabilidad social”.

“Lo que yo gano ahí (en RTVD), lo gano en 10 segundos en El show del mediodía y Énfasis y para que sepan, mis equipos (switcher, cámara) todo lo presté al canal”, indicó Ruiz.