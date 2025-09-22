Hallan muertos a cantantes colombianos en México tras ser reportados como desaparecidos

Los cantantes colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown, fueron encontrados muertos en el Estado de México, tras varios días de haberse reportado su desaparición en Ciudad de México.

Según reporta Milenio, La Fiscalía del Estado de México confirmó que los cuerpos fueron localizados durante la mañana de este lunes y se indicó que se ofrecerá más detalles en las próximas horas.

B-King fue reportado como desaparecido hace uno días. El músico colombiano fue visto por última vez el 16 de septiembre cuando salía de un gimnasio acompañado de Regio Clown.

El presidente de Colombia Gustavo Petro pidió apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para dar con el paradero de los cantantes.

Los artistas llegaron a México a realizar una serie de conciertos.