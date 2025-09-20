El hombre que murió en la montaña rusa de Universal Orlando tenía una afección en la columna, según un informe

Los socorristas que acudieron al parque más nuevo de Universal Orlando Resort para atender a un hombre que había perdido el conocimiento en una montaña rusa inicialmente se enteraron de que tenía laceraciones. Pero al llegar a la atracción, no respiraba y finalmente falleció, según el tráfico de radio y un informe publicado el viernes por la oficina del sheriff.

Los bomberos del condado de Orange, Florida, y los trabajadores de emergencia de Universal intentaron reanimar a Kevin Rodríguez Zavala en una plataforma al lado de la montaña rusa Stardust Racers el miércoles, pero el hombre de 32 años fue declarado muerto después de ser trasladado a un hospital, según un informe de incidente de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

La novia de muchos años de Zavala, que estaba con él, dijo a los agentes que tenía una afección espinal preexistente (usaba silla de ruedas) y estaba tomando medicamentos, según el informe.

Tras realizar la autopsia, Joshua Stephany, médico forense del área de Orlando, dictaminó que la causa de la muerte fueron múltiples lesiones por impacto contundente y que la causa del fallecimiento fue un accidente. El comunicado de Stephany del jueves no mencionó ningún detalle sobre las lesiones, ni siquiera en qué parte del cuerpo se encontraron.

La familia de Zavala, en una publicación en línea el viernes, lo describió como "único". Zavala vivía en Kissimmee, Florida, un suburbio de Orlando.

“A pesar de las restricciones y obstáculos que enfrentó a lo largo de su vida, Kevin los enfrentó con gracia, fuerza y un espíritu inquebrantable”, dijo su familia. “Superó mucho, y lo hizo con silenciosa resiliencia y humildad”.

La montaña rusa Stardust Racers abrió sus puertas al público en mayo con la inauguración del parque Epic Universe. La atracción se describe en el sitio web del resort como "una impresionante montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza velocidades increíbles de hasta 100 km/h".

Stardust Racers fue una de las atracciones de Epic Universe diseñadas para facilitar el traslado de personas en silla de ruedas al vehículo, según una guía de seguridad de Universal Orlando Resort. La guía también indicó que los visitantes de Stardust Racers debían pasar por detectores de metales para asegurarse de que no llevaran objetos sueltos en los bolsillos que pudieran salir volando, y que las personas con prótesis debían quitárselas antes de subir.

Un portavoz de Universal Orlando Resorts dijo que el complejo está cooperando con los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

María Fernández, quien dijo que estaba en la montaña rusa al mismo tiempo que Zavala, le dijo a la estación de televisión de Orlando WKMG que él parecía estar desplomado y sangrando cuando el paseo se detuvo.

Los parques temáticos más grandes de Florida están exentos de las inspecciones de seguridad estatales, a diferencia de los recintos y ferias más pequeños. En cambio, los parques temáticos más grandes, como Walt Disney World y Universal, realizan sus propias inspecciones y cuentan con sus propios protocolos. Sin embargo, deben informar al estado sobre cualquier lesión o fallecimiento.

Sin embargo, el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor del estado dijo el viernes que había enviado un investigador a Epic Universe.

"Universal ha sido extremadamente cooperativo y ha cumplido con todas las notificaciones requeridas", dijo Aaron Keller, director de comunicaciones del departamento, en un correo electrónico.