Natti Natasha celebrará su ‘baby shower’ en un evento público en Puerto Rico

Natti Natasha anunció que celebrará su 'baby shower' el próximo 28 de septiembre en Puerto Rico.

La cantante realizará un evento público benéfico en The Mall of San Juan con su fanaticada puertorriqueña y la comunidad dominicana en la isla.

A través de sus redes sociales, la artista explicó que quienes desean asistir a la celebración deben llevar un regalo que será destinado a distintas fundaciones.