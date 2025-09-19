Liza Blanco se retira implantes mamarios tras sufrir síndrome de Asia

"Libre", así anuncio Liza Blanco que se retiró los implantes de senos tras sufrir síndrome de Asia, un síndrome provocado por reacción inmune del organismo a sustancias ajenas a él.

La comunicadora confesó a través de su cuenta de Instagram que decidió "implantarse" por primera vez hace 13 años, sin tener conocimiento de los riesgos que podía enfrentar su salud.

“Después de largos meses de incertidumbre, dolor físico y emocional, exámenes médicos y una larga batalla en busca de recuperar mi vida y mi salud, gracias a Dios y a Ángeles que Él envió a mi vida pude tener un diagnóstico Síndrome de Asia”, escribió.

“Ya estoy libre de implantes mamarios. Cuando tome la decisión hace 13 años de implantarme por primera vez, desconocía todo lo que esto podría causarle a mi cuerpo. La enfermedad de los implantes mamarios es real”, añadió.

“Queda mucho camino por recorrer, pero con fe y con la certeza de que se que lo mejor está por venir”, continuó.