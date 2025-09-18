Jaden Smith es nombrado director creativo masculino de Christian Louboutin

El vanguardista Jaden Smith ha sido contratado como director creativo masculino por Christian Louboutin y se mudará a París, según un informe.

En una larga historia con Louboutin y Smith confirmando la noticia, Women's Wear Daily dijo que el fundador de la marca de zapatos de suela roja continuará supervisando su división masculina, mientras que Smith, de 27 años, estará a cargo del lado creativo de los zapatos, artículos de cuero y accesorios, además de desarrollar campañas, eventos y experiencias inmersivas.

Smith presentará sus primeros diseños en París en enero, durante la semana de la moda masculina. Supervisará cuatro colecciones al año.

“Este es uno de los mayores honores de mi vida y siento mucha presión por poder estar a la altura de todo lo que Christian ha hecho por la casa y también asumir un papel tan serio”, dijo el actor y rapero que es hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith.

Louboutin dijo que Smith era el único candidato para el puesto.

El nombramiento de Smith, según Louboutin, le dará margen para expandir su negocio de ropa femenina. Espera aprovechar el prestigio de Smith y sus casi 20 millones de seguidores en Instagram para impulsar la categoría masculina. Esta representa el 24% del negocio, pero ha experimentado descensos.

“Tiene una forma de ver las cosas, de digerirlas, de transformarlas que realmente conecta con mi forma de funcionar”, dijo Louboutin.

Las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico a los representantes de Louboutin y Smith no fueron respondidas de inmediato el miércoles.