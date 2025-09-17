Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Farándula

Krystyna Pyszková, Miss Mundo 2024, se convierte en madre de una niña

La modelo checa entregó la corona a su sucesora, la tailandesa Suchata Chuangsri, el 31 de mayo de 2025 en India, un mes antes de anunciar su embarazo.

Krystyna Pyszková con su bebé en brazos.

Krystyna Pyszková con su bebé en brazos.Foto: Instagram

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

Krystyna Pyszková, Miss World 2024, dio a luz a una niña, a quien nombró Aurora. 

"Bienvenida al mundo, bebé Aurora", escribió la modelo checa en sus historias de Instagram junto a una fotografía suya con la criatura en brazos. 

Pyszková entregó la corona a su sucesora, la tailandesa Suchata Chuangsri, el 31 de mayo de 2025 en India, un mes antes de anunciar su embarazo.

"Un capítulo ha terminado... otro está empezando", compartió con sus seguidores en redes sociales. 

Tags relacionados