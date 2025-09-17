Cardi B confirma que está esperando un bebé con Stefon Diggs
La artista dio a conocer la noticia este miércoles en "CBS Mornings", donde contó que su cuarto retoño nacerá antes de su primera gira de estadios "Little Miss Drama", que inicia en febrero.
Luego de que los fanáticos especularan que Cardi B se encontraba embarazada por el abultado vientre que exhibió durante su juicio tras ser acusada de agredir a una agente de seguridad, la rapera confirmó que está esperando un bebé con Stefon Diggs.
"Voy a tener un bebé con mi novio. He estado trabajando mucho, pero lo hago mientras estoy creando un bebé", dijo.
"Mi pareja y yo nos apoyamos mucho. Nos encontramos en el mismo camino profesional. ¿Sabes? Siento que somos realmente geniales, que somos los mejores en lo que hacemos", añadió.
Cardi, quien tiene tres hijos con el rapero Offset, admitió que sus padres aún no se lo ha contado a sus padres.
"Sentí que podía decirlo en mi tiempo libre, no me voy a esconder", continuó.