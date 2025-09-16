En Santiago se comenta: el regreso de Las Chicas del Can

Las Chicas del Can estarán presentándose en Santiago, en la Gran Arena del Cibao, el sábado 15 de noviembre. Será una interesante propuesta musical, ya que muchos jóvenes no las conocen o nunca han asistido a un espectáculo suyo.

Con esta presentación, descubrirán el talento de estas artistas, que en los años 80 marcaron toda una época y ahora regresan con su carisma y fuerza musical.

El tiempo pasa

Hace poco las vi en el canal donde realizo mi programa. Eran varias, algunas muy maquilladas, con trajes llamativos; unas simpáticas y otras más cansadas, no tan risueñas.

Ya no lucen tan jóvenes, y es natural: al dejar de ver a alguien por años, cuando lo reencontramos notamos de inmediato el paso del tiempo.

En cambio, con los comunicadores de televisión, al verlos a diario, su envejecimiento nos resulta casi imperceptible. Así es la vida, que transcurre por etapas.

Encuentro con periodistas

Muy acertado el nuevo equipo de estrategia del gobierno de Luis Abinader, que se reunió en Santiago con periodistas y comunicadores locales en un encuentro de fraternidad.

En el Salón Juan Pablo Duarte del ayuntamiento compartieron los reconocidos comunicadores Alberto Caminero, Félix Reyna y Abel Guzmán Then, junto a Lucildo Gómez, acompañados por la gobernadora Rosa Santos y el alcalde Ulises Rodríguez. Fue un bonito espacio de conversación, valorado por los asistentes.

Nuevos estrategas

Las buenas relaciones entre gobierno y prensa son necesarias, siempre que se den sin censura, con respeto mutuo y sin impedir que los comunicadores digan la verdad.

Los periodistas nombrados por el presidente Luis Abinader en esta nueva etapa comunicacional son profesionales experimentados, que dominan muy bien ese campo.

La magia de la Navidad

Confieso que amo la Navidad: las decoraciones, la alegría, las luces, los encuentros con amigos y pasear en las noches para admirar la ciudad iluminada. También disfruto de los tarantines llenos de frutas de temporada.

COMENTARIO

En Venezuela, por la crisis que vive ese país, desde años pasados han decidido adelantar la Navidad a octubre, buscando un respiro ante tantas dificultades. Lamentablemente, un país tan rico se ha empobrecido bajo el régimen de Nicolás Maduro, obligando a ocho millones de venezolanos a dispersarse por el mundo en busca de una vida mejor.

navidad adelantada

Algunos dominicanos opinan que aquí deberíamos hacer lo mismo y comenzar antes la Navidad. En mi caso, prefiero que inicie el 1 de diciembre, para que no se me diluya la ilusión.

Claro, los comerciantes siempre se adelantan, buscando dinamizar las ventas. ¿Qué piensan ustedes sobre esta Navidad adelantada?

Restaurant Week en Santiago

Estuve cenando en uno de los mejores restaurantes de Santiago, participando en el evento Restaurant Week, que celebra la gastronomía local y que ya va por su segundo año. Fue una experiencia interesante, con la participación de más de 15 negocios de la ciudad y de Santo Domingo.

detalle

Probamos la propuesta de tres tiempos que ofrecían, y aunque la comida estaba exquisita, el servicio era pequeño y los comensales quedaban con hambre.

En mi próxima visita optaré por pedir a la carta, aunque reconozco que la iniciativa del festival es muy atractiva para dar a conocer la diversidad culinaria de nuestra región.